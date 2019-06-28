«У нас яиц достаточно, а корзин не так уж много»: президент РФ исключил угрозу со стороны Китая

Российские отношения с Китаем не продиктованы сиюминутной политической конъюнктурой, Договор о дружбе между странами был подписан задолго до экономических споров Вашингтона и Пекина. «Не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст», – заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times, текст которого опубликован сегодня на сайте Кремля.

Вопрос о сближении двух стран задал редактор британского издания Лайонел Барбер. «Россия и Китай определённо стали гораздо ближе друг к другу. Не кладёте ли вы слишком много яиц в китайскую корзину?» – в частности, поинтересовался он.

«Во-первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много, – это первое. Второе, мы всегда оцениваем риски», – заявил в ответ Путин. Он напомнил, что Договор о дружбе с Китаем был подписан в 2001 году, то есть задолго до сегодняшней экономической ситуации в мире.

«Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идём последовательно по реализации этих планов», – пояснил Путин. Он подчеркнул, что «здесь нет ничего необычного, и не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст».

Глава государства подчеркнул, что страны имеют совпадающую позицию по ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня, в том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил – в торговле, международных финансах, в расчётах. По его словам, именно этим продиктованы частые контакты с председателем Си Цзиньпином. «Конечно, у нас и личные отношения сложились очень добрые, это естественно», – признал Путин и уточнил, что «мы не против кого-то, а за себя самих».

При этом российский лидер исключил возможность военной агрессии со стороны Китая в отношении США. «Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость, в том числе и со своими партнёрами, и с оппонентами. Может быть, в этом просто исторические особенности китайской философии, подхода к выстраиванию отношений с кем-то, – отметил Путин, подчеркнув, что основывается на своих личных наблюдениях. – Поэтому я не думаю, что со стороны Китая возникнут какие-то угрозы подобного рода. Просто не могу себе этого представить. Но насколько способны будут Соединённые Штаты набраться терпения и не принимать резких решений, а с уважением относиться к своим партнёрам, даже если в чём-то они с этим не согласны, мне трудно сказать. Но надеюсь, ещё раз хочу это повторить, надеюсь, что ни до какой военной конфронтации не дойдёт».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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