Счетная палата нашла нарушения в сфере электроэнергетики: высокие тарифы и большие сроки подключения к сетям

Энергетики срывают сроки подключения к энергосетям, а свои выпадающие доходы сетевики компенсируют за счет потребителей. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, которые проверили исполнение «дорожной карты» по повышению доступности энергетической инфраструктуры – одного из условий достижения национальных целей, поставленных президентом РФ.

Документ был утвержден еще в 2021 году, и за это время «Россети» сумели сократить срок подключения более, чем в два раза. Однако не во всех регионах он составляет не более 90 дней. Особенно отличились ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Тюменьэнерго», отмечают в Счетной палате. Так, у первой сетевой компании срок подключения потребителей составил 145 дней, а в «Тюменьэнерго» – и вовсе 166 дней.

«Анализ исполнения договоров показал, что количество договоров, заключенных сетевыми компаниями ПАО «Россети», по которым превышен срок присоединения, в 2016 году составило 75% от общего числа, в 2017 году – 66%, в 2018 году – 80%», – констатировал аудитор Валерий Богомолов. Он подчеркнул, что в 2018 году с превышением сроков сетевики выполнили 49% договоров на технологическое присоединение.

Причины – в долгом оформлении земли и получении разрешительных документов, эта процедура может тянуться больше полугода.

В то же время стоимость подключения в целом удалось уменьшить благодаря «дорожной карте» – например, льготы получили заявители с мощностью электроустановок до 150 кВт. Однако сетевые компании теперь стали включать свои выпадающие доходы, возникающие при технологическом присоединении, в тариф на услуги по передаче электроэнергии для всех категорий потребителей. В Счетной палате подчеркнули, что фактически речь идет о скрытой форме перекрестного субсидирования в электроэнергетике. В частности, за 2016-2018 годы таким образом «Россети» компенсировали выпадающие доходы в 41,2 млрд рублей.

«Здесь нужны радикальные шаги и решения, – заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. – Это очень важно для экономического роста, который сейчас остановился. Конечно, рост зависит от многих факторов: общего экономического климата, позиции инвесторов. У нас инвестиций недостаточно в энергетике. Но сами решения, сами модели распределения и формирования тарифа требуют дополнительного анализа». Кудрин выразил уверенность, что при грамотном подходе издержки подключения можно сократить.

В Минэнерго РФ на это сообщили, что уже разрабатывают изменения к существующим подходам тарификации. По словам замдиректора департамента развития электроэнергетики министерства Дмитрия Михеева, сейчас правительство прорабатывает акты и федеральные законы, которые позволят минимизировать траты на подключение к сетям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

Новый виток «бензинового кризиса»: цены на топливо снова взлетят осенью. / Олег Шеин выдвинулся кандидатом в губернаторы Астраханской области: ждет ли «Справедливую Россию» скандал?. / «Поданы рапорты об увольнении»: трое замов главы Росгвардии уходят в отставку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»