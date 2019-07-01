«Русский Север – не помойка!» У здания Минприроды России зажгли файеры в защиту Шиеса

Сегодня около здания Минприроды России в Москве зажгли файеры в поддержку активистов, борющихся против мусорного полигона в Шиесе. Акцию провели представители незарегистрированной партии «Другая Россия». В пресс-службе организации сообщили, что во время пикета никто задержан не был. Следующая акция уже согласована – митинг пройдет 3 июля на Суворовской площади.

Нацболы растянули около здания Минприроды баннер с надписью «Русский север – не помойка!», зажгли файеры и разбросали листовки с призывом остановить стройку полигона в Шиесе.

«Уже больше полугода продолжается борьба жителей Поморья против строительства гигантского мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области. Этот полигон должен был стать первым, но не последним, куда планируется вывозить московский мусор», – говорится в листовке. Там также отмечается, что президент РФ Владимир Путин «устранился от решения проблемы, несмотря на обращение к нему жителей Архангельска во время «прямой линии», а Верховный суд запретил проведение референдума по этой острой проблеме.

Активисты «Другой России» заявили, что «мусорная мафия» поставила под угрозу жизнь и здоровье жителей Архангельской области ради собственной финансовой выгоды.

Масштабный митинг против строительства полигона представители Объединенного оргкомитета оппозиции, в который входит, в том числе, «Другая Россия», движение «Новороссия», «Левый фронт», запланировали на 3 июля. В пресс-службе подчеркнули, что акция согласована с властями столицы, она пройдет с 18:30 до 20:30 на Суворовской площади в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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