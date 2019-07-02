Реновация и эскроу-счета: инвесторы устроили Москве бойкот

В Москве почти в четыре раза упало количество выданных разрешений на строительство, что может обернуться заметным падением ввода жилья через два-три года. Инвесторы отказываются от своих планов, как правило, по двум причинам: это переход на новую схему финансирования с использованием эскроу-счетов, и московская программа реновации, которая должна дать рынку жилья до 1,5 млн кв метров.

Как пишет «Коммерсантъ», за прошедшие полгода в Москве выдано лишь 86 разрешений на строительство – при том, что в первом полугодии 2018-го их было 319. Даже в 2017 году за 6 месяцев столичные власти выдали 119 разрешений. Одновременно на рынке растет роль города, как застройщика по программе реновации – в 2018 году доля таких разрешений в общем объеме составляла 13%, в этом году цифра выросла до 34%.

За весь 2018 год, который эксперты называют рекордным для московского рынка, застройщики получили 474 разрешения, большая часть их них пришлась на первую половину года. Аналитики ЦИАН связывают это с вступившими в силу в июле поправками в федеральное законодательство, по которым разрешение на строительство выдается на отдельное юридическое лицо. При этом переход на эскроу счета с 1 июля этого года не коснется примерно 80% стройплощадок столицы – потому что закон освобождает от нового порядка проекты, реализованные на 6-30%, и в случае если в них реализовано от 10% договоров долевого участия.

Эксперты объясняют спад активности инвесторов в начале этого года их нежеланием включаться в работу по эскроу-счетам – у них еще есть большой объем недостроенных старых объектов. «Проекты, где разрешения получены ранее, обладают конкурентными преимуществами по цене предложения»,– говорит гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

Инвесторы держат паузу, чтобы пересмотреть бизнес-модель, считает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов. Он полагает, что выдача разрешений в таких же объемах возобновится через год.

Аналитики ЦИАН отмечают, что в 2018 года девелоперы выдали столичному рынку рекордные 6,5 млн кв м жилья, почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В первой половине этого года каждый месяц сдавалось по 415 тыс кв. метров жилья – но, несмотря на высокую динамику ввода, цены на новостройки растут. За год первичное жилье подорожало на 14% в Москве и на 20% – на новой территории столицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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