В Москве полиция ищет таксиста, отравившего пассажира водой

В Москве полицейские возбудили уголовное дело после того, как пассажир такси оказался в больнице с отравлением и лишился банковской карты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас силовики ищут водителя и выясняют все обстоятельства случившегося.

В своем заявлении в правоохранительные органы москвич сообщил, что отдыхал в ресторане на Пятницкой улице, а домой решил ехать на такси. Мужчина выбрал одну из машин, которые были припаркованы рядом с рестораном. Во время поездки водитель предложил ему выпить воды. После этого москвич почувствовал себя плохо, и вышел из машины. Такси уехало, мужчине пришлось вызвать другое. Дома он лег спать, а утром обнаружил, что у него исчезла банковская карта, и с нее списано 16 тысяч рублей.

Кроме того, москвич по-прежнему чувствовал себя плохо, и решил вызвать скорую помощь. Медики отправили его в больницу, где он и написал заявление в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Разбой». Водителя такси пока ищут.

Как сообщал «Новый День», ранее в Москве был арестован 26-летний мужчина, которого подозревают в отравлении газированной водой около 20 человек. Приезжий из Кабардино-Балкарии подсыпал в напитки транквилизатор феназепам и предлагал их молодым людям. Когда новые знакомые отключались, парень забирал у них ценные вещи. «Работал» он в скверах в районе Чистых прудов, в «Яме» на Хохловской площади, а также в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.19

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