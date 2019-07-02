Правительство РФ готовит обязательную геномную регистрацию граждан

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону о персональных данных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения касаются статьи о биометрических данных. В пояснительной записке к документу говорится, что он призван ликвидировать пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала.

Законопроект включает в персональные данные гражданина информацию при его геномной регистрации, что позволит получить дополнительные сведения – в частности, о его состоянии здоровья, питании, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и другие индивидуальные характеристики.

При этом оговаривается, что поправки в закон позволят при необходимости без согласия человека получать не только его отпечатки пальцев, но и биоматериал для обязательной государственной геномной регистрации. В частности, речь идет о реализации международных договоров РФ о реадмиссии, об осуществлении правосудия и исполнении судебных актов, проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также о случаях, предусмотренных законодательством РФ об обороне, безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, гражданстве РФ, а также уголовно-исполнительным законодательством РФ и законодательством о порядке выезда из РФ и въезда в РФ.

В других случаях закон запрещает их сбор и обработку данных без согласия самого владельца, однако соответствующей нормы о генетическом биоматериале в законе пока нет. «Вместе с тем развитие современной науки, в том числе в области генетики, позволяет идентифицировать человека и получить о нем дополнительную информацию, раскрытие которой изначально не предполагалось, что может нанести ущерб правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, – говорится в пояснительной записке. – При этом толкование положений действующей редакции Федерального закона «О персональных данных» позволяет осуществлять бесконтрольный сбор данных, характеризующих генетические особенности человека, без учета волеизъявления субъекта соответствующих персональных данных».

Предполагается, что поправки вступят в силу через 90 дней после публикации. В правительстве РФ объясняют это необходимостью переходного периода для бизнеса.

Дополнительных финансовых затрат реализация закона не потребует, считают в кабинете министров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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