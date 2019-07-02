Москвичка инсценировала ограбление на 20 млн рублей

Сотрудники полиции новой Москвы раскрыли «ограбление» на 20 млн рублей: как оказалось, женщина инсценировала похищение крупной суммы, которую сама же и потратила. Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, против москвички теперь возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ)

Ранее в дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением об ограблении обратилась 45-летняя местная жительница. По ее словам, в подъезде жилого дома в поселении Сосенское к ней подбежал неизвестный мужчина и, оттолкнув, вырвал из ее рук сумку, в которой находились более 20 млн рублей. Как пояснила заявительница, данные денежные средства принадлежали ее супругу.

В ходе расследования полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что имущество у потерпевшей никто не похищал, и факт нападения женщина инсценировала сама, нанеся себе телесные повреждения. Как пояснила сама москвичка, деньги средства она потратила по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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