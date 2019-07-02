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Вторник, 2 июля 2019, 15:35 мск

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Взял в руки молоток: житель новой Москвы угрожал убийством фельдшеру «скорой помощи»

Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД «Щербинский» г. Москвы задержан житель столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от медицинского работника бригады скорой медицинской помощи. По словам заявителя, когда он прибыл на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в городе Щербинка для оказания неотложной помощи, находящийся в помещении мужчина, держа в руках молоток, стал угрожать ему убийством.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Мотивов своего поступка он пояснить не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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