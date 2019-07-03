Услуги подвели: индекс деловой активности в РФ упал до минимума с января-2016

Появились новые признаки кризисной ситуации в российской экономике. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне впервые с января 2016 года опустился ниже критической отметки в 50 баллов – до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае. Об этом свидетельствуют данные исследовательской организации Markit.

Как отмечают эксперты, снижение деловой активности было обусловлено сокращением новых заказов в июне. Вслед за ослаблением спроса занятость упала второй месяц подряд. Отмечается, что темпы сокращения рабочих мест были максимальными с апреля 2016 года, передает «Прайм».

В то же время степень оптимизма в сфере услуг опустилась ниже средней долгосрочной серии. «Компании российской сферы услуг сообщили в июне о первом сокращении деловой активности и новых заказов с начала 2016 года. Более слабый внутренний спрос и менее устойчивый рост экспорта сказались на объемах производства. Соответственно, происходило сокращение рабочих мест и темпы падения занятости были максимальными с апреля 2016 года», – прокомментировала ситуацию экономист IHS Markit Шиан Джонс.

«На совокупном уровне компании частного сектора указали на падение объемов производства и новых заказов, причем производители сообщили о более быстром сокращении объемов производства, чем поставщики услуг», – добавила она.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее спад.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

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