Подмосковье оказалось всероссийским лидером по дороговизне «коммуналки»

Жители Подмосковья тратят за услуги ЖКХ на 75% больше, чем в среднем по России. Эти данные содержатся в аналитическом исследовании компании «Финэкспертиза», результаты которого цитирует «Газета.Ru».

«По размеру начисленной годовой платы за ЖКХ на душу населения среди столичных регионов лидирует Московская область, среднестатистический житель которой получил в 2018 году от коммунальщиков счет на 31 288 рублей в год, или 2 607 рублей в месяц», – говорится в исследовании.

То есть, если житель Подмосковья в среднем заплатил 31,3 тысячи в прошлом году за услуги ЖКХ, то средний россиянин на 13 тысяч меньше (17,9 тысячи рублей в год).

Если сравнить с Москвой, то в столице, например, за жилищно-коммунальные услуги в среднем начислили в прошлом году на восемь тысяч меньше – 23,2 тысячи рублей в год.

И это при том, что уровень доходов в Подмосковье заметно уступает Москве. Средняя заработная плата в Москве по итогам первого квартала 2019 года составила 86,8 тысячи рублей, жителей Подмосковья – 52,8 тысячи.

Эксперты выделяют сразу несколько причин, почему услуги ЖКХ такие дорогие именно в Подмосковье. «Почти вся Московская область отапливается с помощью котельных, у которых по своей природе тарифы выше», – обратил внимание в комментарии изданию член комитета по ЖКХ РСПП Арсений Беленький.

Если ТЭЦ, которыми покрыта вся Москва, вырабатывает и тепло, и электричество, то котельные вырабатывают только тепло. Затраты на котельные всегда выше, чем на комбинированную выработку. «В отдельных районах Подмосковья, безусловно, может быть выше плата в связи с тем, что там достаточно неэффективная коммунальная инфраструктура – старые котельные с избыточными мощностями, которые строились, чтобы отапливать предприятия, но сейчас предприятия обанкротились, и зачастую жители вынуждены также оплачивать эти избыточные неэффективные мощности», – пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

При этом она обратила внимание, что в Москве в отличие от Подмосковья субсидируют жилищные услуги своим резидентам. «Москва субсидирует плату по первой строке – содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Однако в Москве более высокие тарифы на капитальный ремонт (порядка 18 рублей за квадратный метр), тогда как жители Подмосковья платят 9 рублей – и это, конечно, разницу нивелирует», – добавляет Разворотнева.

Платежки жителей Московской области, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», свидетельствуют о том, что только плата за мусор на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, может составлять более 400 рублей. Отдельный платеж за капремонт для однокомнатной квартиры с одним прописанным жителем в Одинцовском районе превышает 400 рублей в месяц, а в среднем начисления в платежке за однокомнатную квартиру площадью 48 кв м с одним прописанным жильцом составляет около 4000 рублей.

Вместе с тем, не только старые котельные приводят к таким высоким тарифам для жителей Подмосковья. В Московской области много маленьких «непрозрачных» муниципальных компаний и тарифы «тоже не совсем прозрачные», обметил Беленький. По его словам, управляющие компании в Подмосковье «часто завышают тарифы и предоставляют услуги ненадлежащего качества». Особенно этим страдают МУПы (муниципальные унитарные предприятия)».

Председатель совета директоров «Финэкспертизы» Елена Трубникова, слова которой также приводит «Газета.Ru», считает, что «резкий отрыв Подмосковья по показателю стоимости услуг ЖКХ на душу населения, очевидно, требует большей прозрачности процесса формирования тарифов и подтверждения обоснованности выставляемых населению счетов за ЖКХ».

В то же время при высоких тарифах в Подмосковье предоставляемые услуги также оставляют желать лучшего. По словам Разворотневой, Московская область по жалобам на услуги ЖКХ в России выходит на второе место, а сам регион остается «одним из самых проблемных» в этой сфере. Например, в Люберцах недавно жаловались на ржавую воду в домах. Весной также жалобы, кроме частых отключений воды, были и на перебои с подачей электроэнергии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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