Очистить страну от мусора и «Единой России»! В Москве прошла акция против «экотехнопарка» в Шиесе

Акция протеста в Москве против строительства мусорного полигона в архангельском Шиесе ожидаемо приобрела политический характер. Участники митинга потребовали очистить страну, в том числе от политического мусора в лице «Единой России».

На Суворовской площади собралось более 1000 человек из десятков организаций, среди которых были активисты «Левого Фронта», КПРФ, «Партии Дела», «Другой России», ОКП, «Свободной России» и экологов. Участники акции держали плакаты «Шиес, мы с тобой!», «Россия не помойка!», «Очистим Россию от единороссов!», «Пора менять власть!»

Координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов, которому по решению суда запрещено посещение массовых акций, перед началом митинга в интервью для СМИ заявил, что для решения мусорной, а также других острых социальных проблем необходимо очистить страну от политического мусора в лице партии власти «Единая Россия» и ее лидеров, уточнила пресс-служба движения.

По итогам митинга его участники потребовали внедрять в России технологии глубокой переработки мусора, а также заявили, что для решения накопившихся экологических проблем нужна смена политического и социально-экономического курса развития России в интересах большинства населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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