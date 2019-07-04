Кризис капитализма: Нобелевский лауреат определил причины нищеты

Капиталистическая система, которая культивируется сегодня международным сообществом, переживает глубокий кризис, вызывая нищету как в развивающихся, так и в ведущих странах мира. Об этом заявил в интервью РБК лауреат Нобелевской премии мира, известный экономист Мухаммад Юнус.

«Всю свою жизнь я борюсь с распространенным заблуждением, что причиной бедности являются сами бедняки – их образ жизни и мировоззрение. Причина бедности – капиталистическая система, в которой мы живем. Она навязана извне, а не создана самими людьми. Если мы хотим побороть бедность, нужно исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны», – подчеркнул он.

Юнус обратил внимание, что «с точки зрения капитализма, человеком движет корыстный интерес». «И вся система строится, исходя из этой веры. То, что человеку вообще-то свойственно заботиться о других, не принимается всерьез. <...> Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимализации прибыли», – констатировал он.

Еще одной фундаментальной ошибкой Юнус считает подавление системой современного капитализма культуры предпринимательства: нормой стала считаться работа в корпорациях, а не собственный, пусть и небольшой, бизнес. «По природе своей человек – творец, тот, кто решает проблемы, предприниматель. <...> Когда вы нанимаетесь на работу, то отказываетесь от своей способности к творчеству – ведь отныне вами управляют инструкции», – отметил экономист.

При этом ученый подчеркнул, что «услуги, которые предоставляет традиционная финансовая система, не распространяются на людей, находящихся ниже определенного уровня дохода». «Многие люди просто исключены из финансовой системы. Так обстоят дела и в США, и в Германии, и во Франции, и где угодно», – сказал он.

Юнус занялся изучением причин нищеты после голода 1974 года, унесшего жизни 1,5 млн граждан Бангладеша – родины Юнуса. Он обнаружил, что многие люди хотели бы стать предпринимателями, но вырваться из бедности им мешает недоступность кредитов: они вынуждены занимать деньги на производство товаров у ростовщиков, на короткий срок и под очень высокий процент. Тогда Юнус основал собственный Grameen Bank и стал выдавать микрокредиты от $100 под нетипичный для МФО процент (от 15%). Из-за низкой (от 0,5% до 3%) доли невозвратов по кредитам банк быстро вышел на прибыль. Успешный опыт сначала оценило правительство страны – в 1996 году Мухаммад Юнус стал советником правительства Бангладеша, а затем – Нобелевский комитет: в 2006 году профессор стал лауреатом премии мира за вклад в борьбу с бедностью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / Вредно и опасно: в Минприроды поступил отчет о мусоросжигательных заводах. / Ученые выявили продукт, защищающий от рака и диабета. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»