Владелец «Корчмы Тарас Бульба» отправлен за решетку

Сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» и держателя одноименного товарного знака Юрия Белойвана. Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов и отправлен за решетку на два года.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, Бейлован признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику непробития в ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт. Им были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли в ресторанах удаление в памяти системы Р-кипер (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящих заказов за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн рублей.

После блокировки счетов с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствам удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета.

Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность «налоговых постов», при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы «налоговых постов» было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн рублей.

С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана. Их показания подтвердили причастность бизнесмена к преступлениям. Во время проведения следственных действий Белойван признал вину.

Приговором суда Белойвану назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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