ЧП в Москве: дерево убило 3-летнего ребенка

Сегодня в Москве произошло ЧП: на трехлетнего мальчика, игравшего на детской площадке, упало дерево. В результате инцидента ребенок погиб. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в Басманном районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, опрашиваются очевидцы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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