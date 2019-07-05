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Пятница, 5 июля 2019, 12:52 мск

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ДТП в Москве: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Москве легковой автомобиль врезался в рейсовый пассажирский автобус. В результате ДТП есть пострадавшие, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что авария между Renault Logan и автобусом, следовавшим по маршруту №21, произошла на востоке столице на Новогиреевской улице.

В результате ДТП два человека были госпитализированы. В настоящий момент на месте работают медики и сотрудники автоинспекции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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