ДТП в Москве: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Москве легковой автомобиль врезался в рейсовый пассажирский автобус. В результате ДТП есть пострадавшие, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что авария между Renault Logan и автобусом, следовавшим по маршруту №21, произошла на востоке столице на Новогиреевской улице.

В результате ДТП два человека были госпитализированы. В настоящий момент на месте работают медики и сотрудники автоинспекции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

В Крыму задержан главарь банды, совершившей не менее 10 убийств. / Если будут «нуждаться»: ЦБ готов санировать крупные региональные банки. / С прицелом на Госдуму: в Москве отрабатывается тактика и стратегия парламентской кампании-2021. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»