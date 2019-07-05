В «Москва-Сити» появится самый высокий в Европе небоскреб

На территории делового центра «Москва-Сити» будет построен самый высокий в Европе жилой небоскреб. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Предполагается, что высотку построят вдоль 1-го Красногвардейского проезда рядом башнями «Меркурий» и «Гранд Тауэр», реализовывать проект будет инжиниринговый холдинг «Мосижпроект». Проектом предусмотрено строительство небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Общая высота башни составит 405 метра, высота стилобата – 80 метров. В здании будет 101 надземный этаж и 3 подземных.

Высотку планируется оснастить передовыми системами инженерных коммуникаций, в том числе системой «умный дом». В стилобатной части здания предполагается размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной – квартир. На уровне 100 этажа разместится смотровая площадка.

Как ожидается, будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание «Башня Федерации» на территории «Москва-Сити», – таких зданий еще нет ни в России, ни в Европе.

Как уточнил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, работы по строительству уже начались. «В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок», – сказал он.

Напомним, «Мосижпроект» принадлежит правительству Москвы. Компания выполняет функции генерального подрядчика на строительстве новых станций Московского метрополитена, ТПУ и практически всех крупных строительынх проектов.

Стоит отметить, что изначально «Мосинжпроект» был ГУПом, который проектировал подземные сооружения. Однако в 2010 году мэрия акционировало ее, в том же году на пост вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства был назначен экс-министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин. После – «Мосинжпроект» начал получать крупные заказы и уже 2017 году компания получила госконтракты почти на 323 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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