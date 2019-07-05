Увезли в лес и угрожали оружием: в Подмосковье женщина заплатила наемниками за похищение знакомой

В Подмосковье трое преступников похитили женщину и требовали от нее переписать на них квартиру в Москве и загородный дом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инициатором похищения стала 52-летняя москвичка, которая сама же продала потерпевшей квартиру в 2016 году, а затем решила вернуть ее, для чего наняла двух мужчин. В результате, по версии следствия, 3 июля подозреваемые похитили потерпевшую на остановке общественного транспорта в сельском поселении Кратово Раменского района и увезли ее в лес. Угрожая оружием, преступники потребовали подписать документы о передаче права собственности на принадлежащую ей квартиру в Москве и дом в Кратово.

Затем подозреваемые отвезли женщину в квартиру Москве, где продолжили требовать от нее передачи права на недвижимость. Однако потерпевшей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по п. «а,в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия»), ч.2 ст.162 УК РФ («Разбойное нападение») и п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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