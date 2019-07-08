Навязывают платные услуги: в Москве частные медцентры устроили «соревнования» с мэрией за клиентов

В Москве активизировались недобросовестные медцентры, которые пытаются навязать платные услуги и жителям города в обход бесплатным медобследованиям. Об это сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Москвичи все чаще стали жаловаться, что им звонят из коммерческих медицинских центров и приглашают пройти платное обследование, после чего направляют к платным специалистам. При этом столичный департамент здравоохранения напоминает, что все лето москвичи могут бесплатно пройти обследования в рамках проекта «Здоровая Москва». В столичных парках открыто 46 павильонов, которые работают с 08:00 до 22:00 без выходных и перерывов.

В этих павильонах москвичи могут сдать анализ крови, сделать ЭКГ и УЗИ, по расписанию в выходные там работают мобильные флюорографы. После прохождения всего комплекса обследований посетителю выдают подробное медицинское заключение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

Выборы в Мосгордуму: регистрация оппозиционных кандидатов зависит от администрации президента. / Подмосковные полицейские попались на организации незаконной миграции. / Ученые рассказали о влиянии грибов на здоровье человека. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»