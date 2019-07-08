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Понедельник, 8 июля 2019, 12:44 мск

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Навязывают платные услуги: в Москве частные медцентры устроили «соревнования» с мэрией за клиентов

В Москве активизировались недобросовестные медцентры, которые пытаются навязать платные услуги и жителям города в обход бесплатным медобследованиям. Об это сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Москвичи все чаще стали жаловаться, что им звонят из коммерческих медицинских центров и приглашают пройти платное обследование, после чего направляют к платным специалистам. При этом столичный департамент здравоохранения напоминает, что все лето москвичи могут бесплатно пройти обследования в рамках проекта «Здоровая Москва». В столичных парках открыто 46 павильонов, которые работают с 08:00 до 22:00 без выходных и перерывов.

В этих павильонах москвичи могут сдать анализ крови, сделать ЭКГ и УЗИ, по расписанию в выходные там работают мобильные флюорографы. После прохождения всего комплекса обследований посетителю выдают подробное медицинское заключение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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