Поводов для оптимизма нет: рост производства в России может оказаться «липовым»

Эксперты не находят особых оснований для оптимизма при оценке ситуации в российской экономике, несмотря на небольшой прирост в динамике интенсивности выпуска товаров и услуг. Говорить о фазе устойчивого оживления не приходится: статистика не отличается высокой степенью достоверности, а потребительские расходы населения не растут. К такому выводу пришли аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в очередном докладе «Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности».

В исследовании отмечается, что индекс демонстрировал непрерывное снижение с октября 2018 по март 2019 года. В апреле-мае он продемонстрировал незначительный прирост – по 0,2% в каждом месяце, но эксперты не находят оснований для вывода о переходе траектории его динамики в фазу устойчивого оживления по нескольким причинам.

В частности, поясняют экономисты, данные статистики об оптовой торговле, которая показала наибольший прирост, не отличаются высокой степенью достоверности. Как правило, они корректируются в последующие месяцы. Парадоксальной представляется и ситуация роста оборота оптовой торговли при отсутствии положительной динамики в розничной. Кроме того, сократилась добыча нефти и производство нефтепродуктов.

Вместе с тем, рост интенсивности обрабатывающих производств в мае, очевидно, может быть вызван работой в праздничные дни, а это сказывается на показателе воздействия на динамику производства календарного фактора. Что касается роста производства теплоэнергии, то он вызван майским похолоданием.

«С начала года (в мае 2019 года относительно декабря 2018 года) индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности уменьшился на 0,3%. Сколько-нибудь значащий рост за этот период продемонстрировали только интенсивность выпуска строительства (при сохраняющейся свыше трех месяцев отрицательной динамике интенсивности погрузки строительных грузов и цемента на железнодорожном транспорте и объема заключенных договоров строительного подряда) и оптовая торговля», – говорится в докладе.

При этом оборот розничной торговли и потребительских расходов населения в целом не росли. В «Центре развития» напомнили о позиции Банка России в дискуссии о влиянии на уровень реальных доходов роста долгов населения по потребкредитам. Эти долги на конец марта 2019 в сопоставимых ценах оказались ниже тех, что наблюдались с февраля 2013 года по март 2015 года. Так, по сравнению с концом марта 2014 года задолженность населения по таким кредитам сократилась на 15,4% – но расходы уменьшились лишь на 6,8%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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