В Москве полиция закрыла «теневую обналичку» с миллиардным оборотом

В Москве обезврежена банда теневых банкиров, финансовый оборот деятельности которых оценивается почти в 1 млрд рублей в год. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денег. При этом они получали по 11 % от каждой транзакции. Известно, что оборот составлял более 1 млрд рублей в год, а доход превысил 35 млн рублей. Услугами подпольных банкиров пользовались крупные компании, разных направлений деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией провели обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

В настоящее время установлено пятеро подозреваемых в возрасте от 23 до 58 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им уже предъявлено обвинение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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