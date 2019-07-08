«Не прогресс, а погром»: в Госдуме раскритиковали экономическую политику правительства РФ

Разлом в российском обществе нарастает, а социальное самочувствие населения ухудшается. Цифровизация экономики не спасет страну, которой требуются кардинальные изменения в налогообложении и подходам к формированию бюджета. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам развития цифровой экономики.

Политик подчеркнул, что в условиях развития цифрового общества сбору и изучению подвергается огромный массив данных о пользователях цифровых устройств, что создает новые угрозы. «Сегодня «умный дом» расскажет обо всех ваших привычках, «умный холодильник» скажет о ваш пищевых пристрастиях, робот-пылесос даст полную картину вашей квартиры, а телефон – с кем встречаетесь, о чем говорите и о чем думаете, – обратил внимание Зюганов. – Сейчас будут эксплуатировать вашу поведенческую природу, и ее будут программировать. Вопрос – кто будет определять технологии, формулировать программу и управлять процессом? Кто быстрее ответит на эти задачи, тот и будет править, и вы ничего с этим не сделаете – никакими законами и запретами».

«Треть стратегических ресурсов находится на нашей территории, и нас не оставят в покое, – заявил лидер КПРФ. – На информационном пространстве мы голенькие, как на витрине магазина, и мы должны честно об этом сказать».

В экономике России при этом наблюдается «не прогресс, а погром», констатировал Зюганов. «С 2014 года сокращение статей на инновационное развитие – минус 16%, космических технологий – 20%, даже завод Хруничева сидит в долгах, развитие авиационной промышленности – минус 40%, атомный комплекс – 66%, повышение конкурентоспособности промышленности минус 95%, в медицинской промышленности минус 36%. Или мы принимаем решение и вкладываем в базовые отрасли, которые определяют инновации, или мы будем не в пятерке, а будем пятнадцатыми», – заявил он.

Вместе с тем Зюганов напомнил об «утечке мозгов» из страны, в результате которой российские инженеры и ученые теперь работают на западные корпорации. «Пятый раз вношу предложение, по которому этим людям и их семьям, чтобы они вернулись, надо создать суперльготные условия. И они к нам приедут, привезут новые технологии, прекрасные программы, и помогут нам сдвинуться вперед», – считает политик.

По его оценке, для реального рывка решать нужно одновременно задачи роста экономики, благосостояния граждан и технологического прорыва. «Вы можете иметь электронный паспорт и электронную трудовую книжку, но если у вас нет работы и в среднем зарплата у вас 20 тысяч рублей – какой вы потребитель?» – отметил лидер коммунистов.

Обращаясь к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину, Зюганов напомнил, что глава государства поставил задачу добиться роста экономики выше среднемировых темпов. «А у вас по полгода 0,7%, и если отбросить сырьевую экономику, то у промышленности будет минус 1%, – констатировал лидер КПРФ. – Мы же вам предложили бюджет развития. Хотите науку – [необходимо направить на нее] минимум 2% от ВВП. Хотите здравоохранение – 7%, образование примерно столько же. Но мы-то топчемся вообще в 2-3 раза меньше».

При этом Зюганов отмел вечный аргумент правительства РФ о том, что в бюджете нет на это средств, и напомнил, что «три главных олигарха прибавили в этом году 840 млрд». «Кстати, а наука меньше, образование меньше по программам президента», – указал он.

«Разлом в обществе нарастает, качество кадров падает, социальное самочувствие ухудшается. И никакая цифра нас тут не спасет. Цифра должна нам помочь решать эти проблемы», – подчеркнул лидер КПРФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

Германию напугало технологическое отставание от России в производстве истребителей. / Рождаемость в России упала до минимума за последние 10 лет. / Жириновский: Россия рухнет через 20 лет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»