Грузию ждет внутриполитический кризис

Грузию в ближайшее время ждет серьезный внутриполитический кризис, который станет результатом происходящей сейчас фрагментации политического пространства. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт обратил внимание, что в Грузии происходит фрагментация политического пространства на фоне развала правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Есть премьер-министр, есть очень серьезная группа вокруг каталикоса, и ведется большая борьба на тему кто его заменит, – пояснил Минченко. – Происходит и очень серьезное восстановление влияния криминальных структур. Кроме того, понятно, что сторонники Саакашвили стараются вернуть свое влияние, плюс региональные элиты тоже начинают требовать свой кусок пирога».

Политолог напомнил об инициированной «Грузинской мечтой» предстоящей отмене избирательного барьера в 5% и проведении парламентских выборов 2020 года только по пропорциональной системе, что дает возможность появления «региональных мини-партий», которые тоже будут иметь реальные шансы попасть в парламент.

«Грузинское политическое пространство стремительно фрагментируется, и главная проблема в том, что сейчас нет субъекта, с которым можно было бы вести переговоры – который мог бы брать на себя обязательства, и впоследствии был бы в состоянии их сдержать», – подчеркнул Минченко.

«Я думаю, что у Грузии впереди очень большой внутриполитический кризис», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном развитии ситуации в этой стране.

Обсуждение ситуации с возможным изменением системы парламентских выборов началось в Грузии сегодня, 8 июля. Как сообщает агентство «Спутник-Грузия» со ссылкой на председателя парламента Арчила Талаквадзе, на заседание приглашены представители всех оппозиционных партий. Согласно предложению правящей партии, выборы 2020 года предполагается провести по пропорциональной системе. Реформы избирательного законодательства на основании рекомендаций Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Грузии будут обсуждать до 10 июля.

Напомним, отношения между Россией и Грузией обострились после массовых протестов в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, в ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек. Задержаны более 300 человек.

На фоне протестов, которые в Кремле назвали русофобской провокацией, президент РФ Владимир Путин 21 июня временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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