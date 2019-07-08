Доигрались: в Москве 11-летний мальчик поджег себя

В Москве 11-летний мальчик во время игры с воспламеняющейся жидкостью поджег себя. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 5 июля во дворе жилого дома в Перово. Двое мальчиков 11 и 13 лет нашли бутылку для розжига огня и стали проверять, как быстро она воспламеняется. Младший мальчик неаккуратно поджег жидкость, в результате на нем загорелась одежда. Ребенок получил многочисленные ожоги и сейчас находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

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