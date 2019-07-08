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Понедельник, 8 июля 2019, 17:22 мск

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«Защищался» от судебных приставов: в Москве мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме

В Москве мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме, чтобы судебные приставы не арестовали его имущество. ЧП произошло в шестиэтажном жилом доме на Октябрьской улице, передает «Интерфакс».

Сообщается, к мужчине пришли приставы, чтобы описать его имущество по решению суда, однако он их не впустил и пригрозил взорвать гранату. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вывести из дома вывели около десяти человек, решался вопрос о полной эвакуации. Отмечалось, что в доме 1926 года постройки находится 50 квартир.

Официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов подтвердил, что на Октябрьской улице мужчина заперся в квартире и угрожал приставам, которые к нему пришли, однако не упомянул о гранате. В настоящий момент мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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