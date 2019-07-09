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Вторник, 9 июля 2019, 12:21 мск

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Заколол у кафе: в Москве задержан подозреваемый в убийстве

В Москве мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого у кафе. Об этом, как передает корреспондент РИПА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 8 июля года недалеко от кафе, расположенного на востоке Москвы. Подозреваемый 1988 года рождения в ходе ссоры совершил убийство знакомого, умышленно нанеся ему не менее одного удара в область грудной клетки металлическим предметом с заточенным острым концом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Молодой человек задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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