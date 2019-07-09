«Просто так оставить мы не можем»: Госдума отреагировала на матерную провокацию Грузии

Нижняя палата российского парламента осудила открытые выпады грузинских радикалов и рекомендовала правительству РФ «рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление поддержали все партийные фракции Госдумы. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал «прекратить все экономические взаимоотношения с Грузией – поставку электроэнергии, переводы», напомнив, что в СССР «самая страшная теневая экономика была в Грузии». «Надо принять самые жесткие экономические меры, чтобы навести там порядок. Чтобы снова российский флаг был над Киевом и над Тбилиси», – заявил политик, предупредив, что в противном случае там «будет фашизм».

В свою очередь, депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой отметил, что «такое хамство, с которым мы столкнулись в Грузии, просто так оставить мы не можем». «Чувство стыда за политику соглашательства, которая была в 90-х в России, должна остаться в прошлом», – подчеркнул он.

«Мы понимаем, что дело не в журналисте и не в телеканале этого жевателя галстука Саакашвили, а в той атмосфере, которая воцарилась в Грузии, – заявил Толстой. – Только благодаря нашей стране, существуют сегодня эти два злобных инвалида без части своих территорий, несостоявшиеся государства. Они будут долго злобой полыхать, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся. Если украинским политикам только предстоит извиняться за их бесчинства, то грузинским стоит это сделать немедленно».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов назвал случившееся в эфире телеканала «Рустави 2» уголовным преступлением, призвав объявить журналиста, обругавшего матом президента РФ Владимира Путина в международный розыск. Если в выдаче телеведущего будет отказано, «хоть тушкой, хоть чучелом доставить его сюда, привлечь к суду, и он должен быть изолирован». Что касается телеканала «Рустави 2», то его «может быть взять и выкупить вместе с гнилыми потрохами, и переименовать – назвать, например, «Багратион 1».

«Эсер» также заявил, что грузинским властям необходимо принести извинения президенту РФ и всему российскому народу, а «преступник должен быть привлечен к ответственности». При этом Нилов подчеркнул, что вводить полный запрет на переводы в Грузию не стоит, поскольку можно было бы рассмотреть возможность оставить право переводить из России в Грузию небольшие суммы – до 30 тысяч рублей.

Представитель правительства РФ в Госдуме со своей стороны подчеркнул, что заявление нижней палаты российского парламента будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что переводы из России в Грузию за прошлый год составили 631 млн долларов, это около 25% всех финансовых операций, которые поступают на территорию Грузии. «Мы занимаем 1 место по потреблению грузинского вина, воды минеральной и газированной, по количеству туристов, которые едут в Грузию, и такое отношение к нашей стране, нашему народу и нашему президенту недопустимо. Мы должны этот вопрос жестко поставить. Но если мы сами не будем себя защищать, нас никто защищать не будет. Поэтому наша позиция не только оправдана, она носит профилактический характер», – подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Заявление было принято единогласно при 416 голосах «за».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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