Есть сложности: Кудрин проверит указы Путина на достижимость

Счетная палата РФ представит отчет о достижимости целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что его ведомство при анализе данных столкнулось со сложностями.

«Уделяя ключевое внимание анализу целей и мер по выполнению национальных проектов, мы столкнулись с необходимостью освоения новых подходов и методов анализа, – сказал Кудрин. – Счетная палата ранее не анализировала достижимость национальных целей. Это требует непрерывного анализа всех факторов. Это требует от нас обучения, повышения квалификации. Соответствующий отчет по достижению национальных целей мы представим вам осенью».

Отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина, Кудрин сообщил, что уже в этом году Счетная палата обнародует первые выводы по ситуации с налоговыми преференциями для крупного бизнеса. Кудрин признал, что речь идет о больших ресурсах. «Министерство финансов сейчас проводит целую политику [в этой области] и уже разработало ряд методических документов по анализу такого рода расходов. Сейчас они обсуждаются. Мы, как Счетная палата, со своей стороны, независимо, проведем оценку эффективности этих налоговых льгот. Это большая и затратная работа», – сказал он.

Первые выводы со стороны Минфина и Счетной палаты, как полагает Кудрин, будут сделаны уже в этом году. Полный анализ контрольно-надзорное ведомство планирует завершить в ближайшие два года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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