Путин дороже: Володин отказался идти на поводу Медведева

Госдума не согласилась идти на нарушения, ради сохранения лица правительства РФ в ситуации с исполнением поручения главы государства Владимира Путина. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел при обсуждении пакета законопроектов об организации отдыха и оздоровления детей. После предложения кабинета министров принять документ в весеннюю сессию Госдумы, чиновникам напомнили про Конституционный суд и волокиту, допущенную ими при разработке законопроекта по поручению президента РФ.

Законопроекты касаются создания единого реестра компаний и учреждений, которые занимаются организацией детского отдыха, а также корректируют КоАП в части ответственности за нарушения «детских» законов. Проекты правительство РФ внесло в Госдуму в мае этого года и настаивало на принятии пакета уже в весеннюю сессию. При этом документы относятся к законопроектам совместного ведения, а это означает, что ко второму чтению Госдуме необходимо собрать отзывы региональных парламентов, на что требуется месяц.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что депуктаты Госдумы уходят на каникулы с 25 июля, и по закону уже не успевают принять правительственные законопроекты. В экстренных случаях можно пойти на нарушение регламента и сократить сроки предоставления отзывов из субъектов, и такие случаи уже бывали, признал Володин – и тут же напомнил, что, как правило, в такие ситуации вмешивался Конституционный суд, который указывал законодателям на недопустимость нарушения федеральных законов.

Кроме того, как отметил Володин, поручение президента РФ, подразумевающее разработку законопроектов о детском отдыхе, было дано около двух лет назад, и все это время федеральные чиновники потратили на разработку и обсуждение документов.

Володина поддержала депутат Госдумы от «ЕР» Ирина Яровая, которая выразила «глубочайшее уважение к министерству», которое разрабатывало законопроект, однако подчеркнула: создавшаяся ситуация связана только с одним – чтобы закрыть исполнение поручения президента.

«Считаю такой подход вообще неприемлемым и некорректным, – заявила она. – Два года вы не могли определиться с концептуальной позицией по исполнению поручения? Поэтому сейчас подталкивать парламент к грубому нарушению регламента, непонятно для чего – только для того, чтобы отчитаться, считаю это некорректной, неэтичной и неприемлемой ситуацией».

При этом законопроект должен вступить в силу только с 1 июня 2020 года – и в этой связи спешка правительства РФ не вполне понятна, отметил, в свою очередь, спикер Госдумы. Принятый с нарушениями закон фактически будет лежать без движения почти год.

«Может быть, вы снимете свое предложение? Потому что оно на самом деле не имеет под собой актуальности? – предложил Володин. – Если это будет только через год, давайте поставим этот законопроект приоритетным при рассмотрении в осеннюю сессию».

После короткой пикировки председателя Госдумы с представителем правительства, который настаивал на позиции федеральных чиновников, консенсус все же был достигнут. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении со всеми необходимыми отзывами регионов в осеннюю сессию в приоритетном порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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