ЧП в Москве: 23-летняя девушка найдена мертвой в номере отеля

В Москве молодую девушку 1996 года рождения задушили в номере отеля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 10 июля в номере одного из отелей на территории новой Москвы. Причиной ее гибели может быть асфиксия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы сотрудников отеля, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Как уточняет РЕН ТВ, тело погибшей найдено в ванной отеля Vnukovo Village. Известно, что 23-летняя девушка отдыхала в номере с друзьями, предварительно сообщалась, что погибшая утонула в ванне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.19

«Наводка для криминала»: Жириновский предложил полностью отменить декларации о доходах депутатов. / В Госдуме придумали новый дорожный знак. / Ростех заявил о желании оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»