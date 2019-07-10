«В особо крупном размере»: вскрыты хищения при ремонте московского метро

Следственный комитет раскрыл новые подробности расследования громкого уголовного дела о хищениях при ремонте московского метрополитена.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, преступления были совершены в 2013-2014 годах. По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников АО «Триада-Холдинг» похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов метро. Сообщается, что в результате столичному метрополитену был причинен ущерб в особо крупном размере. Однако в ведомстве не раскрывают конкретную сумму. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В СКР также отмечают, что в рамках расследования будут проверены действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к правонарушению.

Согласно информации на сайте АО «Триада-Холдинг», компания предлагает полный комплекс работ в различных областях строительства – от диагностики и оценки состояния конструкций – к разработке технических решений и проектов, а затем – выполнение работ на основе новейших технологий и контроль состояния объекта. «Триада-Холдинг» выполняла работы по ремонту и реконструкции ГМИИ им. Пушкина в Москве, канала им. Москвы, Большом театра и колокольни «Иван Великий» в Кремле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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