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Четверг, 11 июля 2019, 11:45 мск

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ЧП в Москве: четверо мужчин напали на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к полицейским. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, инцидент произошел накануне вечером в торговом центре на Новокузнецкой улице.

По версии следствия, четверо мужчин применили насилие в отношении двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье, которые исполняли своих служебные обязанности. Одного из сотрудников МВД госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, второй – проходит медицинское обследование.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время подозреваемые, причинившие сотрудникам телесные повреждения задержаны и доставлены в следственный отдел, где с ними проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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