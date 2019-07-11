Крупный пожар в Мытищах – горит ТЭЦ: для тушения готовят авиацию

В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре на станции высокого давления по адресу:Волковское шоссе, дом 1 поступила в оперативную часть в 11:11. В настоящий момент для ликвидации ЧП привлечено 14 единиц техники и 41 спасатель. Официальной информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Как уточняют РИА «Новости», первоначально в экстренных службах говорили, что горит газовая АЗС, однако позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения готовят авиацию.

В социальных сетях пользователи публикуют видео огромного столпа огня и спрашивают, что происходит.

Напомним, ТЭЦ-27 «Северная ТЭЦ» – предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго». Электрическая мощность станции 1060 МВт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

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