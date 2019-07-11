Это «непенсионная» реформа: полицейским в России добавят пять лет службы

Российским полицейским увеличат предельный возраст службы. Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», по словам заместителя главы МВД Игоря Зубова, уже сейчас в орбите действия этого документа около 140 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые близки к выходу на пенсию или уже достигли его, но получили разрешение на продолжение службы.

Законопроект никак не связан с пенсионной реформой, подчеркнул депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметив, что порядок начисления и исчисления выслуги лет остаются прежними. «Сегодня полковник может служить до 55 лет, и люди, вошедшие в профессиональный расцвет, вынуждены увольняться», – объяснил он необходимость принятия законопроекта.

Инициатива МВД претензий у депутатов не вызвала. Правда, «единоросс» Светлана Бессараб не преминула отметить, что законопроекте мужчинам и женщинам предоставлены неравные права. «До каких пор в органах внутренних дел будет соблюдаться гендерное неравенство? – поинтересовалась она. – Отпуск по уходу за ребенком может предоставляться отцу только в случае, если мать лишена родительских прав, болеет, или по иным причинам не может осуществлять уход за ребенком».

«Я думаю, что такая точка зрения имеет право на жизнь, и мы ее многократно слышали – о том, что мужчина и женщина имеют абсолютно равные права на уход за ребенком в период этого отпуска, – парировал замминистра МВД. – Эта формулировка сложилась в результате дискуссии с участием различных общественных институтов. На самом деле по количеству женщин МВД сегодня, наверное, одна из ведущих полицейских организаций в мире – у нас женщин порядка 30%».

Законопроект был принят в первом чтении единогласно. Поправки предложено внести в федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности, как предполагается, для полковника полиции и полковника внутренней службы предельный возраст увеличится на 5 лет составит 60 лет. Для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава, майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции, предельный возраст будет установлен в 55 лет, для остальных званий – 50 лет.

Закон устанавливает и предельный возраст поступления на службу в полицию – для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава он установлен в 40 лет, для рядовых сотрудников и младшего начальствующего состава – 35 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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