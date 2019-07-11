Крупный пожар в Мытищах: на газопроводе могли проводиться нелегальные работы

Причиной крупного пожара на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах может быть несанкционированное бурение в периметре газопровода. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горит не сама ТЭЦ, а одна из труб.

«После того, как загорелся газопровод, огонь перекинулся на находящееся поблизости хранилище мазута, принадлежащее собственникам, не имеющим отношения к «Газпрому». Горящий мазут стал растекаться и создалось впечатление, что загорелась ТЭЦ. Газорегуляторный пункт, который загорелся – это следствие возгорания мазута», – цитирует слова источника РБК.

Еще один источник издания, близкий к дочерней структуре «Газпрома», отметил, что само возгорание газопровода могло произойти из-за отключения системы электрохимической защиты стального оборудования от коррозии или ее сбоя.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, для тушения пожара использованы 2 пожарных поезда, которые были направлены к месту ЧП в 11:50 с ж/д станции «Лосиноостровская».

Известно также, что у ТЭЦ дежурит смена ПСО-26, которая должна провести замеры на превышение норм ПДК вредных веществ в воздухе. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение газопровода «Мосгаза» за территорией ТЭЦ-27 на площади 200 квадратных метров, ранг пожара повышен до №3.

К 13:15 удалось локализовать пламя на площади 800 квадратных метров. Как сообщается, для ликвидации пожара использовано 52 единицы техники, 157 человек. Информации о погибших нет.

В министерстве энергетики РФ уже заверили, что перебоев с газоснабжением у жителей района не будет. «Последствий для потребителей нет. Ситуация находится на контроле Минэнерго России», – говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что питание ТЭЦ-27 «Мосэнерго» осуществляется по двум ниткам газопровода. Из-за ЧП станция перешла на аварийный вид топлива (дизельное) и снизила рабочую мощность на 450 МВт. Газ в газопроводе перекрыт.

Напомним, информация о пожаре на станции высокого давления по адресу Волковское шоссе, дом 1 поступила в оперативную часть в 11:11.

Первоначально в экстренных службах говорили, что горит газовая АЗС, однако позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

Напомним, ТЭЦ-27 «Северная ТЭЦ» – предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго». Электрическая мощность станции 1060 МВт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

В Польше пропал пятилетний гражданин России, его отец погиб. / Это «непенсионная» реформа: полицейским в России добавят пять лет службы. / «Покуривает даже Неверов»: в Госдуме жарко поспорили о «курилках» в аэропортах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»