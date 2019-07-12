Тюменский митрополит: «Как можно представить человека с ограниченными возможностями в алтаре?»

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (Алексей Капалин) призвал российских законодателей пересмотреть подходы к аккредитации религиозных учебных заведений. «Как можно представить человека с ограниченными возможностями в храме, в алтаре?» – заявил он сегодня на заседании Совета по межнациональным отношениям при верхней палате российского парламента.

Священнослужитель считает, что по некоторым вопросам, касающимся модели аккредитации религиозных учебных заведений «может быть, попробовать поискать смягчения». «Приведу пример. Допустим, семинария готовит священнослужителей. А по стандарту, как учебное заведение, чтобы получить аккредитацию, она должна предоставить условия для малоподвижных граждан, маломобильных, вернее, – пояснил митрополит Димитрий. – Но учиться на священника – то есть, проходя практику пономаря, звонаря, дьякона, как вот можно представить человека с ограниченными возможностями в храме, в алтаре? Это требует какого-то внимания, подхода».

Кроме того, как напомнил митрополит Тобольский и Тюменский, многие религиозные учебные заведения находятся в зданиях-памятниках, где крайне сложно обеспечить условия для обучения маломобильных граждан. «Лестница, например, – предмет охраны, там чугунное литье. Как можно там наварить полозья?» – отметил он, подчеркнув, что этот вопрос требуется внимательно изучить, и внести «либо смягчающие поправочки, либо рекомендации».

Отдельный вопрос, который беспокоит руководителей религиозных учебных заведений – признание дипломов. «Мы преподаем по стандарту «теология». Это абсолютно признанный государственный стандарт. Но когда это будет конкретно сформулировано, что диплом признается?» – отметил он.

Митрополит сообщил, что в Тюменской области действует 51 воскресная школа, где учатся 1960 детей. «Это как Дом Пионеров раньше. Родители приводят [детей], это [позволяет] дать им начальные навыки и знания, – сообщил священнослужитель. – Родители отправляют [детей] в субботу и воскресенье на 2-3 часа спокойно. [Ребенок] получает площадку общения, традиционную культуру воспринимает, и потом становится таким вот полезным для общества гражданином».

В заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы развития религиозного образования в Российской Федерации» принимают участие представители традиционных религиозных конфессий, действующих в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.19

Центробанк не видит проблемы в новом законе для платежных систем. / «Они выбрали модель, которая ведет к уничижению страны». Кремль опасается русских националистов. Интервью с Дмитрием Демушкиным. Часть 1. / Российские ученые разработают уникальную систему обнаружения подлодок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»