Можно, но с ограничениями: Роструд назвал условия для начала трудовой карьеры детей

В России несовершеннолетние могут начать самостоятельную трудовую деятельность в 16 лет, а в некоторых случаях и в более раннем возрасте. При этом работа для них в ночных клубах и игорном бизнесе запрещена до 18 лет, а сыграть роль в театре можно в любом возрасте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве уточнили, что, например, 15-летний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья. Если он оставил школу до получения основного общего образования или продолжает получать общее образование после отчисления из школы, работа не должна быть в ущерб освоению программы.

Подросток 14 лет, получивший общее образование, также может привлекаться для выполнения легкого труда, но для этого нужно письменное согласие родителей и органов опеки. Если ребенок этого возраста еще получает общее образование, то работать он сможет только в свободное от учебы время.

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун).

В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.

Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию: например, на работу в игорном бизнесе и ночных клубах.

Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов. При совмещении работы с учебой, продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет – до 2,5 часа, от 16 до 18 лет – до 4 часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.19

Эмир Кустурица назвал рецепт сохранения сербского и русского народов. / Россельхознадзор будет следить за животными в зоопарках и цирках. / Тюменский митрополит: «Как можно представить человека с ограниченными возможностями в алтаре?». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»