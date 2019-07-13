Отдых-2020: Медведев утвердил список праздничных выходных в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в следующем году. Согласно документу, который опубликован на сайте кабинета министров, в 2020 году россияне будут отдыхать восемь дней во время новогодних праздников, а также в общей сложности восемь дней в начале мая.

В постановлении оговаривается, что выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, россияне будут отдыхать восемь дней в Новый год – с 1 по 8 января.

Затем россиян ждет трёхдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, также с 7 по 9 марта – в связи с Международным женским днем. Пять дней отдыха придется на 1 – 5 мая в честь Праздника весны и труда, три – на 9 – 11 мая – по поводу торжеств в связи с Днем Победы.

Три дня россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, в связи с Днём России, и 4 ноября – в День народного единства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.07.19

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