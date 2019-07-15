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Понедельник, 15 июля 2019, 13:57 мск

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ЧП в Подмосковье: при пожаре погибли 5 человек, трое из них дети

В Подмосковье произошел крупный пожар в частном доме, в результате чего погибли пять человек, трое из которых дети. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло сегодня ночью в Жуковском. В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о пожаре на луговой улице поступила 04:08. К 04:41 удалось локализовать пламя на площади 48 квадратных метров, но полностью потушить дом удалось только в 07:45.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, трое из которых дети в возрасте 4, 10 и 13 лет. Возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следователи работают на месте ЧП. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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