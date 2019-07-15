«Решили, что мы у них из кармана деньги «вынули»: Дмитрия Демушкина вызвали в прокуратуру

Временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское Дмитрий Демушкин, который широко известен в качестве одного из лидеров русских националистов и как организатор «Русского марша», вызван в прокуратуру. Об этом политик сообщил РИА «Новый День».

По словам Демушкина, на этот раз надзорное ведомство заинтересовалось его распоряжениями. «Я, будучи исполняющим обязанности главы администрации сельского поселение Барвихинское, подписал распоряжение о расселении двух бараков в поселке Усово. Это временное жилье железнодорожников, построенное в конце 50-х годов. У нас есть акты, что комиссия признала его аварийным. Каждый год выделялись деньги, они распиливались, пускались на целевые нужды, де-факто – разворовывались. Не могу обвинять конкретных людей – это было бы уголовным преступлением, но они пускались на нецелевые нужды как минимум», – уточнил он.

По словам Демушкина, распоряжение было подписано им на основании выводов комиссии, однако в администрации городского округа Одинцово, в состав которого входит сельское поселение, это решение встретили с неодобрением. «Ничего не расселялось. Мы решили это исправить, подписали все распоряжения о расселении. Но вот власти городского округа Одинцово решили, что мы у них «из кармана деньги вынули». Они начали проверку всех распоряжений и берут объяснения. У нас там все в соответствии с законом. Сейчас мы все документы, о том, что все законно предоставим. В течение дня мы должны явиться в прокуратуру. Не знаю, чего они добиваются», – заключил он.

В мае 2019 года стало известно, что Демушкин получил должность замглавы администрации поселения Барвихинское в Подмосковье. В администрации городского округа Одинцово, в состав которого входит сельское поселение, его назначение назвали незаконным.

В мае 2017 года Демушкин был приговорён к 2,5 годам лишения свободы по делу об экстремизме за публикацию в социальных сетях. Сам Дёмушкин вину не признал – по его словам, одно изображение, из-за которого было заведено уголовное дело, является фотографией согласованного с властями баннера «Русского марша», а второе – юмористической картинкой.

20 февраля 2019 года Петушинский районный суд Владимирской области принял решение о досрочном освобождении Демушкина из исправительной колонии № 2. г. Покрова Владимирской области. Основанием стала частичная декриминализация части 1, статьи 282 УК РФ. Он вышел на свободу на 15 суток раньше полного срока наказания.

Москва, Мария Вяткина

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