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Понедельник, 15 июля 2019, 13:56 мск

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В Подмосковье задержан «вор в законе»: его подозревают в похищении и убийстве депутата

В Подмосковье силовики задержали «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Операцию провели сотрудники Следственного комитета, полиции и ФСБ.

Следователи считают, что Шишканов может быть причастен к резонансному преступлению, совершенному в 2012 году. Тогда была похищена и убита вместе с членами семьи депутат Раменского района Московской области Татьяна Сидорова.

Ранее сообщалось, что Сидорова пропала в феврале 2012 года из своего дома в поселке Малахово. Помимо депутата, исчез ее 73-летний муж, возглавлявший агрофирму «Племзавод Раменское», ее 28-летний сын и 64-летняя сестра-пенсионерка. Шишканов вел с Сидоровой совместный бизнес.

Еще в 2005 году в отношении Сидоровой было возбуждено уголовное дело, сообщала тогда «КП». Поводом стало странное распределение акций и земельных паев при акционировании сельхозкооператива.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства убийств и проверяют Шишканова на причастность к другим преступлениям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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