В медицинском центре Москвы умерла женщина: на ее лице нашли следы инъекций

В Москве в кабинете у врача умерла женщина. Сейчас следователи выясняют, что послужило причиной ее смерти. В медицинский центр пациентка пришла, чтобы сделать массаж лица.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, тело 30-летней женщины было обнаружено в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице в Западном округе Москвы.

«При осмотре в области лица и туловища девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», – уточнили в Главном следственном управлении, пояснив, что проверка по данному факту уже началась.

При этом медработник, которая арендует данный кабинет, заявила, что к ней женщина пришла только на массаж лица – и никаких других процедур ей здесь не проводили. Родственники погибшее рассказали, что за несколько дней до этого она обращалась к другим специалистам-косметологам.

Сейчас причину смерти женщины устанавливают судмедэксперты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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