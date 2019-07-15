Избитые полицией жители Подмосковья перекрыли трассу А-108

Сегодня в Орехово-Зуевском районе Подмосковья произошли столкновения местных жителей и полиции. Протестующие городского округа Ликино-Дулево в лесу обороняли участок на 235 км трассы А-108, который предполагается вырубить под строительство мусороперерабатывающего завода компании Игоря Чайки. На помощь строителям и лесорубам прибыли силовики.

Активисты опубликовали в соцсетях видеоролики, в которых видно, как полицейские бьют дубинками безоружных граждан, игнорируют просьбы представиться и показать жетоны. В одном из роликов снята лежащая без движения на земле женщина. По данным СМИ, пострадала местная жительница Светлана Карева. Она госпитализирована в больницу в Давыдово с диагнозом сотрясение мозга, врачи не исключают у нее перелом позвоночника.

Сейчас, по сведениям «Интерфакса», протестующие перекрыли трассу А-108 (Егорьевское шоссе) в районе деревни Слободище. В лесу и на дороге собралось больше сотни местных жителей.

Активисты заявляют, что место, избранное под строительство мусорного предприятия – болотистое, подземные воды подходят здесь к самой поверхности, и строить на данном участке завод по переработке ТКО нельзя.

Протесты длятся несколько месяцев. Местные власти заявляли, что вырубка деревьев идет не под площадку для мусорного завода, а для создания противопожарной просеки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.07.19

Экс-заместитель губернатора Бориса Громова окажется на скамье подсудимых. / Матвиенко об усыновлении однополыми семьями: это приведет к вырождению. / В медицинском центре Москвы умерла женщина: на ее лице нашли следы инъекций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»