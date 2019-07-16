Угроза взрыва? Около Госдумы нашли неопознанный предмет

Здание Государственной думы со стороны станции метро «Охотный ряд» оцеплено. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, выставляются ограждения, чтобы закрыть вход в нижнюю палату российского парламента.
Один из сотрудников уточнил, что обнаружен неопознанный предмет, который может представлять опасность. Другие подробности не сообщаются.
Получить оперативный официальный комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 16.07.19
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