Первый и второй класс опасности: Госдума отказалась от конкурса в пользу «Росатома»

Сегодня Госдума отклонила поправки представителей фракции КПРФ к законопроекту о создании федеральной схемы обращения с отходами 1 и 2 классов опасности, и определении единого «мусорного» оператора в той сфере. Думский комитет и депутаты от «Единой России», обладающие большинством голосов в нижней палате парламента, сочли несостоятельными аргументы о возможном нарушении антимонопольного законодательства и опасности размещения таких отходов в границах населенных пунктов.

Как сообщил глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов, всего ко второму чтению законопроекта было внесено 10 поправок, причем все правительственные комитет рекомендовал к принятию. Однако тут выяснилось, что в таблицы поправок, составленные комитетом, не попали три инициативы коммунистов – и они розданы депутатам на руки.

В частности, пояснила депутат от КПРФ Ольга Алимова, первую поправку следует внести в требования к объектам размещения отходов 1 и 2 классов опасности – поскольку в самой статье законопроекта говорится о запрете лишь на захоронение таких опасных веществ в границах населенных пунктов, лесопарках, курортных зонах и водоохранных объектов. «Но запрещается только захоронение, – подчеркнула она. – Слова «размещение», которое значится в названии этой статьи, в самой статье нет». Парламентарий предложила исправить ошибку и запретить размещать опасные отходы в населенных пунктах, лесопарках и курортных зонах.

Однако эта идея комитету по экологии не понравилась. Бурматов заявил, что сейчас «практически во всех городах есть производства, которые в соответствии с технологическими процессами сегодня размещают отходы на своих технологических площадках более 11 месяцев». Комитет по экологии счел, что поправка коммунистов заставит владельцев таких предприятий вынести их за черту города – а это «ну просто остановит деятельность предприятий». При этом отходы 1-4 классов опасности и так нельзя размещать в лесопарках, природных территориях и тд. Поправка в итоге была отклонена.

Следующей поправкой Алимова предложила не назначать федеральным оператором изначально «Росатом», а определить его по конкурсу, иначе «совершенно точно нарушается антимонопольное законодательство». На это Бурматов заявил, что закон не запрещает проводить конкурс, однако подобных организаций, способных обеспечить обращение с опасными отходами, в стране не так много. «У правительства развязаны руки в плане проведения конкурса», – переложил депутат ответственность на чиновников и предложил поправку отклонить.

Третья инициатива «красных» касалась применения стимулирующего коэффициента для «производителей опасных отходов». «Третью поправку называть, как я понимаю, смысла вообще никакого нет, тут уже все определено – не надо никакой конкуренции, – ядовито сказала Алимова. – Наша поправка делает предприятия заинтересованными работать с уменьшением отходов, для этого надо применить стимулирующие коэффициенты».

«Я не припомню, где вы могли услышать слова о том, что все предопределено и конкуренции не будет. Это явно вам потусторонние силы нашептывают, я такого не говорил, – открестился Бурматов. – Конкуренция будет. Там сохраняются все участники этого процесса, имеющие лицензии на обращение с отходами 1 и 2 классов опасности». При этом, сообщил «единоросс», применение таких коэффициентов уже предусмотрено другими федеральными законами.

После того, как поправка коммунистов была ожидаемо отклонена, парламентарии решили рассмотреть документ в третьем, окончательном чтении завтра, 17 июля.

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и «О Государственной̆ корпорации по атомной энергии «Росатом». В пояснительной записке сказано, что в России предлагается создать федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности, соблюдение которой будет обязательным условием осуществления деятельности для всех участников обращения с такими отходами. Кроме того, определен должен быть федеральный оператор по обращению с такими отходами. Предполагается, что эту обязанность возьмет на себя госкорпорация «Росатом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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