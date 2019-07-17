«Это страшное дело и преступление»: в Госдуме раскритиковали жилищный проект вблизи Курчатовского института

Проект строительства многоэтажного жилья в бывшей промзоне Курчатовского института в Москве ставит под угрозу работу ученых и ведущиеся там разработки, в том числе для Минобороны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили сегодня в Госдуме участники «круглого стола», посвященного государственной политике в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ.

«В Курчатовском институте находятся уникальные установки, которых нет нигде в мире, – отметил начальник лаборатории института Александр Гольцев. – Если на стройке произойдет какая-то авария, например, упадет кран, установки будут выведены из строя. Из-за этого могут остановиться вся работы по госзаказу, в том числе для Минобороны».

В частности, как пояснил другой представитель института, сейчас там находится мировой эталон нейтронного потока, переносить который нельзя. «То есть в этом случае [эвакуации завода] мы лишаемся эталона? – поинтересовался депутат Госдумы Валерий Рашкин. – Это стоит тех квартир, которые там хотят построить?»

Парламентарий назвал преступлением передачу территории близ института под коммерческую застройку. «Это преступление, все должно называться своими именами, – заявил он. – Это страшное дело – замахнуться на радиационную безопасность москвичей. Это надо быть очень смелым. Я не знаю, кто там в мэрии такой смелый».

Со своей стороны Гольцев напомнил, что ранее ситуацию с застройкой территории вблизи института обсуждали на встрече в Московской городской думе. «Там выступил товарищ из Ростехнадзора. Он сказал, что в случае, если дома будут построены, то в связи с вновь открывшими обстоятельствами Ростехнадзор должен будет ликвидировать все лицензии на ядерные установки в Курчатовским институте», – подчеркнул он.

Отметим, на территории Курчатовского института до сих пор действует несколько учебных ядерных реакторов.

Публичные слушания по проекту застройки на улице Расплетина прошли в столичном районе Щукино в октябре 2018 года. Жители одобрили идею компании «КРОСТ» построить 4 высотки от 24 до 30 этажей на территории около Курчатовского института, три из которых станут коммерческими, а один предназначен для переселения москвичей по программе реновации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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