«Повылазили несуществующие заболевания»: Минсельхоз РФ решил уволить всех ветеринарных инспекторов

Жаркие споры в Госдуме вызвала идея правительства отнять у регионов полномочия по ветеринарному надзору и передать эти функции полностью в Россельхознадзор. В правительстве пояснили, что региональные службы не справляются с работой, в результате по стране распространяется африканская чума свиней и ящур, а поэтому нужно оставить только федеральных инспекторов.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев в защиту проекта закона сообщил, что региональные и федеральные полномочия в сфере ветеринарного надзора пересекались, и это дублирование мешало работе. Теперь же Минсельхоз хочет создать «четкую вертикаль власти», причем на дополнительных 319 госслужащих надо будет потратить из бюджета 169 млн рублей уже в 2020 году. Зато за счет увольнения 1 670 ветеринарных инспекторов свой бюджет смогут сэкономить регионы – поскольку государственные ветслужбы сейчас находятся на финансировании субъектов федерации.

«Появилось много заразных заболеваний животных и человека, повылазили давно уже несуществующие заболевания: все эти ящур, бруцеллез, птичий грипп, и многое другое, – поддержал идею Минсельхоза глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. – Сегодня, конечно, не обеспечивается благоприятная окружающая среда и та эпизоотия, которую мы называем благополучной».

Первый в полемику с Минсельхозом РФ вступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «В чем проблема? Во многих областях существуют и федеральные и региональные структуры, например, в системе МЧС, – напомнил парламентарий. – И они нормально функционируют. Почему именно в этой сфере возникла необходимость полномочия изъять, да еще запретить вообще их передавать в регионы? А если эпидемия, кто будет отвечать?»

Депутат от «Единой России» Андрей Ветлужских со своей стороны напомнил о многочисленных скотомогильниках. «Это очень опасная зона. Не получится при передаче полномочий перерыв, который будет опасен для населения?» – поинтересовался он. Представитель Минсельхоза в ответ отметил, что в стране появились очаги заболеваний, которых не было по 20 лет. «Ситуация с могильниками поставлена на особый вид контроля, все мероприятия проводятся в усиленном режиме. Мы понимаем, что сегодня это очаги возникновения серьезных недоразумений в области эпизоотических ситуаций», – заявил он.

Депутату Госдумы от «Справедливой России» Федоту Тумусову не понравились расчеты численности сотрудников, которые должны будут заменить сегодняшних ветинспекторов. «На каждый регион получается по 4 человека. Это абсолютно недостаточно», – заявил он, указав также на отзывы из регионов, 16 из которых высказались категорически против, а 26 – неопределенно. Тумусова поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко – он назвал запрошенное министерством число сотрудников «смешной цифрой». «300 человек вы хотите взять и закрыть всю страну? И почему ничего не говорите о лабораторной части и о фитосанитарном надзоре, который сегодня полностью забыт?»

Замглавы Минсельхоза на это заявил, что чиновники детально изучили обстановку и объем работы в каждом субъекте, поэтому дополнительных 319 сотрудников на всю страну будет вполне достаточно.

«Фракция «Справедливая Россия» в той редакции, которая предложена, будет голосовать против, – категорично заявил Тумусов. – Это крупный стратегический вопрос, и если мы примем такую стратегию, то какой может быть потом сценарий? Я боюсь, что через 3-5 лет в России будет эпидемия. В моей родной Республике Якутия 259 захоронений сибирской язвы. Сейчас региональный госнадзор следит за ними, а если завтра их физически не будет, случится беда. Как говорят, пока гром не грянет, мы не перекрестимся!»

В качестве примера «оперативной» работы федеральных надзорных органов он привел ЧП на реке Вилюй, в которую в прошлом году из-за «Алросы» из прорванной дамбы попали загрязняющие вещества. «Региональный надзор на следующий же день провел там мероприятия. А вот федеральный надзор появился там только через 10 дней! Они что, спали? Они ждали команды сверху? Или чего-то испугались?» – с возмущением рассказал депутат.

При этом Тумусов выдвинул свою версию появления такого закона. «У нас благодаря санкциям стало развиваться сельское хозяйство. Появились аграрные олигархи, которым мешают эти региональные ветнадзоры – как укусы комара мешают. И они решили уничтожить этих комаров, – предположил депутат. – Опять беду накликаем! Я понимаю, что «Единая Россия» все равно проголосует, но мы против данного текста закона. А ко второму чтению еще посмотрим».

Фракция ЛДПР в этом виде законопроект поддержать также не может, сообщил либерал-демократ Борис Чернышов.

От «Единой России» на трибуну вышел Геннадий Онищенко. Он заявил, что ответы замминистра его не убедили: «Нужно создавать централизацию в этой области. Но при этом заявлять, что вам не нужны деньги, лаборатории, их всего 100 на всю страну, на централизацию ветнадзора – неправильно. Вы просто имитируете деятельность. Не надо прятать голову в песок».

Несмотря на жесткую критику работы Минсельхоза, большинство парламентариев поддержали законопроект в первом чтении. Ко второму в документ могут быть внесены только такие поправки, которые не меняют его концептуально.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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