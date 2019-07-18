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Четверг, 18 июля 2019, 12:54 мск

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В Москве стартовал «проект» «Мой водопад»: соцсети шутят над затопленной дождями столицей

«Сезон дождей», начавшийся в Москве в июле, вновь превратил российскую столицу в «Новую Венецию». Горожане в соцсетях с возмущением спрашивают мэрию – что случилось с ливневой канализацией, и когда прекратятся аномальные потопы на улицах мегаполиса. Впрочем, москвичи привыкли с иронией относиться к жизненным неурядицам, поэтому превращение улиц в гребные каналы вызвало настоящий шквал шуток в соцсетях.

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«Вслед за программой «Моя улица» в Москве стартовал проект «Мой водопад», – не без сарказма отмечают модераторы группы «синие Ведерки» в «Фейсбуке». «Забыли про подпрограммы «моя речка» и «мое озеро», – уточняет Елена Р.

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«Ливневку зимнюю на летнюю так и не поменяли. Видимо, денег нет», – предположила Ксения И. «Принята новая концепция развития: «Город для пловцов». Пешеходы захватили всё пространство, нормальному человеку уже проплыть негде. Невдалеке прошагал парень с ластами. (с)», – пишет Вадим В.З.

«А через 3-4 месяца совершенно неожиданно и непредсказуемо выпадет снег», – пророчит Андрей Н. «Может быть, у кого-то жена владеет небольшим заводиком по производству резиновых сапог?» – поинтересовалась Евгения К. «Как ходить на работу? Обуви капец. А болотных сапогах «насяльника» не поймет и уволит. Изверги!» – возмущается Александра П.

Потоп на станции метро «Савеловская»

Горожане интересуются у жителей затопленных районов, появилась ли уже в ручьях рыба, и стоит ли захватить байдарку, если придется ехать к ним в гости. В твиттере москвичи публикуют видео появившихся в столице «речных трамваев», в которые из-за потопа превратился городской общественный транспорт. «Мы просто плывем по дороге в машине», – пишут пользователи твиттера.

Между тем, сегодня вечером в столице синоптики вновь прогнозируют «небольшой дождь», а в пятницу и субботу он «зарядит» на целый день.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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