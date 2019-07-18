Мэрия Москвы объявила судебную войну против Церетели

Столичный департамент имущества направил в Арбитражный суд Москвы иск к знаменитому скульптору Зурабу Церетели – сумма требований составляет 55 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из карточки дела на сайте суда, передает РБК.

Сообщается, что иск пока не принят к производству, а основание судебных требований не указано. Рассматривать дело будет судья, которая входит в пятый судебный состав, специализирующийся на «рассмотрении споров, связанных: с приватизацией, правом собственности и арендой».

РБК напоминает, что в ноябре 2018 года Замоскворецкий суд оштрафовал Церетели на 522 тысяч рублей – за счет этих средств префектура снесла «самовольные» пристройки к мастерским скульптора на Брянской улице.

Церетели – автор более 5 тысяч работ из различных областей визуального искусства (живописи, графики, скульптуры и других видов). Он занимался отделкой и оформлением крупных госучреждений, таких как Новая сцена Большого театра в Москве, парк «Ривьера» в России, Дворец профсоюзов в Тбилиси и прочих.

Он также стал автором монументов «Дружба навеки» в столице, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке и других. В Москве крупнейшей его работой стал памятник Петру I. С 1997 года возглавляет Российскую академию художеств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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