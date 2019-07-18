Не фильтровали трафик: Роскомнадзор оштрафовал Google

Сегодня управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google, которой вменялось не исполнением закона по фильтрованию запрещенных сайтов, и приняло решение о штрафных санкциях – 700 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении Роскомнадзора, компания Google не выполнила требования закона по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи – более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», – уточнили в ведомстве и добавили, что представителям Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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