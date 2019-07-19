«Царь и Советы»: протоиерей Всеволод Чаплин выступил за воссоздание монархии в России

Так называемая «эпоха транзита», в которой сегодня оказалась Россия, ставит перед властью и обществом вопрос – как именно дальше должна развиваться страна. По мнению известного общественного и церковного деятеля, протоиерея Всеволода Чаплина, исторический опыт показал, что лучшим вариантом была бы монархическая система «Царь и Советы». Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

«Я сторонник системы «Царь и Советы», того, что нужно восстанавливать монархию или предавать особое полномочия национальному лидеру и одновременно делать так, чтобы общенациональный парламент формировали Советы», – сказал Чаплин.

По его оценке, чтобы сформировать сильную представительную власть, нужно отказаться от нынешней «во многом искусственной партийной системы» и любых барьеров по выдвижению реальных народных лидеров в парламент.

«Региональные легислатуры должны формировать районные советы, общенациональный парламент – советы регионов, а низовые советы нужно было бы избирать только из местных жителей и безо всякого участия Москвы. Это было бы справедливо. Московские элиты вообще должны уйти из власти – тем более, из представительной», – считает Чаплин.

О том, почему российская власть отказалась от поиска «образа будущего» и кому выгодно «тысячелетнее царство олигархата и обслуживающих его политтехнологов при периодической смене Путина и Медведева на двух ведущих государственных постах», опасности прихода к власти нового диктатора, имитационной внешней политике Кремля и кризисе в Церкви, – читайте в серии интервью с протоиереем Всеволодом Чаплиным на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время.

Москва, Мария Вяткина

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